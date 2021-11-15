Москва, 15 ноября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Большинство матерей в декрете в России планируют осваивать новую профессию. Об этом свидетельствуют результаты исследования образовательной платформы GeekBrains, в котором приняли участие 25 тыс. респондентов.

Домашнее обучение

«По результатам исследования мы видим, что женщины уже не стремятся как можно дольше быть в отпуске по уходу за ребёнком, а хотят использовать этот карьерный перерыв для рестарта своей профессиональной деятельности или совершенствования навыков. Такие мамы выходят на работу после декрета более опытными и ценными сотрудниками», — заявил генеральный директор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек.

В частности, большинство опрошенных женщин (42%) хотели бы получать дополнительное образование, чтобы освоить новую профессию или поменять работу, 21% — найти дополнительный источник дохода, подработку, а 17% — начать заниматься фрилансом.

Кроме того, 10% планируют открыть собственный бизнес, 4% — повысить квалификацию и получить повышение в текущей компании, 6% — получить новые знания по отдельным темам.

Среди самых востребованных «цифровых» профессий молодые матери назвали такие, как SMM-менеджер, дизайнер, маркетолог и специалист по настройке рекламы в интернете.

Большинство респонденток (74%) предпочитает дистанционный формат обучения, «гибридное» обучение предпочитают 18% опрошенных молодых матерей, и только 8% опрошенных отдают предпочтение привычному офлайн-образованию.

Вместе с тем молодые мамы готовы тратить значительно меньше средств на своё образование по сравнению с работающими гражданами России. Более половины респонденток (54%) отметили, что готовы тратить до 50 тыс. рублей в год, и 9% выразили готовность тратить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

При этом 36% опрошенных готовы учиться только бесплатно.

Для сравнения: среди работающих граждан в целом 40% готовы тратить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, от 10 тыс. до 50 тыс. — 39%.

Следует отметить, что, согласно исследованию, у большинства молодых матерей (37%) текущий ежемесячный доход составляет менее 30 тыс. рублей, 27% ответили, что вообще ничего не зарабатывают, а 20% зарабатывают от 30 тыс. до 60 тыс. рублей.

Кроме того, 10% респонденток получают в месяц от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, 5% от 100 тыс. до 300 тыс. рублей и менее 1% зарабатывают более 300 тыс. рублей.