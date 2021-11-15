Ярославль, 15 ноября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Новым председателем областной избирательной комиссии будет заместитель мэра Ярославля Елена Новик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти региона.

City-yaroslavl.ru Елена Новик

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас идёт формирование нового состава комиссии, одновременно решается вопрос о выборе председателя. Ключевую роль в этом вопросе играет позиция Центральной избирательной комиссии и губернатора области.

Как рассказал корреспонденту источник, в ходе консультаций была согласована кандидатура Елены Новик, которая сейчас занимает пост заместителя мэра Ярославля по социальной политике. Новик также является членом действующего состава избиркома и знакома с этой работой.

Действующий глава комиссии Олег Захаров покинет свой пост. По данным ярославских СМИ, он перейдёт работать в аппарат фракции «Новые люди» в Госдуме России.