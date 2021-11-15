Белград, , 19:03 — REGNUM Европейская комиссия признала ковид-сертификаты, выданные в Сербии. Об этом 15 ноября сообщили сербские СМИ.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это значит, что сертификаты, которые выдает Сербия, в странах ЕС будут иметь такую же силу, как и сертификаты Евросоюза, передает телеканал РТС.

Еврокомиссия рекомендует гражданам Сербии, привитым вакцинами, не признанными в ЕС, проверить до путешествия, какие вакцины признаны в той или иной стране Евросоюза.

Министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Татьяна Матич заявила, что с завтрашнего дня гражданам станет доступной новая услуга — электронный цифровой сертификат, который можно использовать и в странах ЕС. С этим сертификатом граждане Сербии смогут посещать рестораны и кинотеатры во всей Европе. Старый сербский цифровой сертификат будет действовать на территории Сербии.

Напомним, что большое количество граждан Сербии привито российской вакциной от коронавируса «Спутник-V», которую не признают в странах ЕС.