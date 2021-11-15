Мурманск, 15 ноября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Мурманская область получила из федерального бюджета более 87 млн рублей на дополнительное обеспечение оказания медицинской помощи жителям, в том числе заболевшим ковидом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

«Наш регион получил дополнительно более 2 млрд рублей, чтобы наша система здравоохранения смогла эффективно бороться с коронавирусом в этом году и обеспечивать финансовую стабильность медучреждений», — сказал глава региона Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернаторушел на самоизоляцию из-за выявленного в его окружении ковида.