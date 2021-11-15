Альметьевский район, Татария, , 16:55 — REGNUM Перечень отраслей экономики, предприятиям которых оказывают господдержку, следовало бы расширить. Об этом 15 ноября заявила депутат «Партии Роста» в совете Ямашинского сельского поселения Татарии, индивидуальный предприниматель Лариса Ковальчук.

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«Мой бизнес в сфере розничной торговли, к сожалению, не попал под получение гранта. Так же как не попали и производственники. Считаю, что предпринимателей из данных отраслей тоже следовало бы включить в список тех, кому полагается господдержка», — сказала депутат.

Несмотря на то, что запрет на работу коснулся не всех, падение выручки ощутили большинство компаний. Поэтому отмена взносов с зарплаты в пределах МРОТ, как в прошлом году, была бы хорошим подспорьем для бизнеса, считает предприниматель.

«QR-коды, требование об обязательной вакцинации или отстранение от работы — вместе эти явления для многих предприятий не совместимы. Необходимо либо включить вакцинацию от COVID-19 в обязательный календарь прививок, либо изменить тактику профилактики от коронавирусной инфекции», — отметила Ковальчук.

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