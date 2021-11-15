Псков, , 16:53 — REGNUM Рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области за прошлую неделю составил 1,7%. Губернатор региона Михаил Ведерников поделился анализом ситуации в своем профиле в Instagram.

Герб Псковской области Pskov.ru

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Отметим, что за прошедшие сутки в Псковской области выявлено 292 новых случая заражения коронавирусом (всего 62 387 случаев). Число выздоровевших увеличилось на 205 человек (всего выздоровело 53 500 человек). Скончалось от пандемии семь жителей (всего умерло 988 жителей). Михаил Ведерников выразил свои соболезнования родным и близким умерших.

Промежуточные итоги недели также отражают и положительные показатели. Так, например, динамика вакцинации населения в регионе выросла на 9%. На данный момент процент вакцинации в Псковской области составляет 56%. Всего поставило прививку 435 600 человек. Повторную вакцинацию прошли 16 492 человек.

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