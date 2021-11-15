Владимир, , 16:41 — REGNUM Во Владимирской области, по данным на 15 ноября, первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 464 тыс. 274 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вакцинация (сс) qimono

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Полностью вакцинацию против новой коронавирусной инфекции завершили 399 тыс. 105 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе были выявлены 67 тыс. 677 носителей коронавируса. Скончались 2349 человек.