Москва, , 16:35 — REGNUM Совет Думы принял решение направить законопроект о QR-кодах в общественных местах в регионы, субъекты РФ должны выразить свою позицию до 15 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября сообщил источник в Госдуме.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Принято решение установить срок представления в комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции отзывов, предложений и замечаний до 15 декабря 2021 года, отметил собеседник агентства.

Кроме того, законопроект включен в примерную программу законопроектной работы Государственной думы в период осенней сессии 2021 года — на декабрь.

Совет Думы также принял решение направить законопроект в комитеты, комиссии и во фракции, президенту РФ, в Совет Федерации, правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ, законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ.

Пакет законопроектов о QR-кодах был внесен в Госдуму правительством РФ 12 ноября. Предполагается закрепление на уровне федерального законодательства кодов для посещения ряда мест с 1 февраля по 1 июня 2022 года.

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