Москва, 15 ноября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Карелия, Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий округ (Пермский край) перестанут с 1 января 2022 года считаться районами Крайнего Севера и приравненными к ним местностями.

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На официальном интернет-портале правовой информации 15 ноября опубликован текст указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, согласно которому указ 1993 года «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям» (подписанный первым президентом России Борисом Ельциным), признаётся утратившим силу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что публикация указа является «техническим моментом».