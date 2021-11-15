Тюмень, 15 ноября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Тюменском районе завершены работы по сжиганию биоотходов до зольного остатка на полигоне ПАО «Птицефабрика «Боровская». Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Птичий грипп

«В настоящее время на территории, где проходило сжигание, началась приборка, выравнивание участка и другое благоустройство без применения огня. Утилизация яичного порошка запланирована на 18 ноября и будет проведена за один день. После чего продолжатся работы по благоустройству и дезинфекции участка, которые полностью завершатся до 1 декабря 2021 года», — сообщил директор Департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

На ПАО «Птицефабрика «Боровская» проведён первый этап полной дезинфекции всех помещений, сейчас осуществляются работы по мойке помещений на прилагающей территории. Срок окончания дезинфекционных работ на всех площадках предприятия — до конца декабря 2021 года.

По словам Владимира Чейметова, восстановление работы птицефабрики начнётся после снятия карантина и отрицательных проб на наличие птичьего гриппа на территории предприятия. На 2022 год запланирован завоз инкубационного яйца для выращивания товарного молодняка с последующей передачей в товарные цеха по выращиванию кур-несушек. Также планируется приобретение цыплят родительского стада.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, на птицефабрике «Боровская» в Тюменской области с 13 октября 2021 года введён карантин по птичьему гриппу. На предприятии уничтожается вся продукция. Сама птицефабрика приступит к полноценной работе лишь весной 2022 года.