Боровск, Калужская область, 15 ноября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Калужской области 15 ноября на 90-м км федеральной автотрассы М3 «Украина» произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками, которое парализовало движение в сторону Москвы. Пострадали два водителя. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

40.mchs.gov.ru ДТП с четырьмя грузовиками парализовало движение на автотрассе М3 «Украина» в сторону Москвы.

Виновник случившегося — 33-летний водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом. Не рассчитав скорость, он нарушил дистанцию между машинами, и его грузовик врезался в попутный Scania с полуприцепом, которую отбросило на фургон Iveco, а фургон — на третий грузовик Scania с полуприцепом.

Виновник массовой аварии госпитализирован в реанимационное отделение клинической больницы № 8 ФМБА в Обнинске. Второй пострадавший, 47-летний водитель Iveco, доставлен в Боровскую центральную районную больницу. По предварительным данным правоохранителей, другие участники дорожного происшествия серьёзно не пострадали. Госпитализация им не понадобилась.