Москва, , 16:58 — REGNUM Продюсер Иосиф Пригожин высказался относительно обвинений певца Авраама Руссо в свой адрес. Об этом 15 ноября сообщает издание StarHit.

Иосиф Пригожин Yv3010

Продюсер заявил, что подаёт иск против Руссо и программы «Секрет на миллион». «Хочу, чтобы он ответил за каждое слово. Он мошенник и жулик», — считает Пригожин.

Ранее Авраам Руссо заявил, что в 2004 году его избивали в гостинице «Прага» — за этим стояли Иосиф Пригожин и бизнесмен Тельман Исмаилов (находится в международном розыске. По словам артиста, Пригожин вместе с Исмаиловым хотели зарабатывать на нём деньги, чтобы он «стал их рабом».

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