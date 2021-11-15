Москва, 15 ноября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Продюсер Иосиф Пригожин высказался относительно обвинений певца Авраама Руссо в свой адрес. Об этом 15 ноября сообщает издание StarHit.

Yv3010 Иосиф Пригожин

Продюсер заявил, что подаёт иск против Руссо и программы «Секрет на миллион». «Хочу, чтобы он ответил за каждое слово. Он мошенник и жулик», — считает Пригожин.

Ранее Авраам Руссо заявил, что в 2004 году его избивали в гостинице «Прага» — за этим стояли Иосиф Пригожин и бизнесмен Тельман Исмаилов (находится в международном розыске. По словам артиста, Пригожин вместе с Исмаиловым хотели зарабатывать на нём деньги, чтобы он «стал их рабом».