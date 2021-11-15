Астрахань, , 16:29 — REGNUM В Астраханской области к 15 ноября вакцинированы от коронавирусной инфекции 396 тыс. 127 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Вакцинация Дарья Драй (c) ИА REGNUM

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Оба этапа иммунизации прошли 322 тыс. 48 человек.

За период прививочной кампании в регион поступило 389 тыс. 612 доз вакцины «Спутник V», 14 тыс. 710 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 3 тыс. 170 доз вакцины «КовиВак», а также 59 тыс. 780 доз «Спутника Лайт».