Симферополь, 15 ноября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Размер средней начисленной заработной платы в Республике Крым в январе — августе 2021 года составила 36 703 рубля, это на 11% больше, чем за тот же период 2020 года. Об этом сообщает Крымстат.

Михаил Суздальцев. Первая зарплата. 1958

«К наиболее оплачиваемым в экономике республики относятся работники сферы финансовой и страховой деятельности, а среди промышленных видов деятельности — предприятия по добыче полезных ископаемых, где заработная плата превысила средний показатель по экономике Республики Крым в 1,6−1,9 раза», — уточнили в Крымстате.

При этом просроченная задолженность по заработной плате на 1 октября составила 31 656 тыс. рублей — за месяц этот показатель вырос на 14,4% или на 3990 тыс. рублей. Объем просроченной задолженности по заработной плате на начало октября достиг 671,1% фонда заработной платы организаций, имеющих задолженность.