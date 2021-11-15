Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге выпустили штормовое предупреждение. Во вторник, 16 ноября, ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 7−12 м/с. Порывы ветра иногда будут достигать и 15 м/с, сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Указатель ветра

Несмотря на плюсовую температуру жители Петербурга столкнутся с сильным ветром. По данным петербургского гидрометцентра, утром и днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Дневная температура составит от +2 до +4 градусов. Ночью она снизится до минус 1 градуса.

Но уже 17 ноября ветер будет умеренным. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +2…+4 градуса. Без существенных осадков.