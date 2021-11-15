Прага, 15 ноября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В стандартную палату Центрального военного госпиталя в Праге переведён из палаты с усиленным наблюдением чешский президент Чехии Милош, передаёт 15 ноября «Чешское телевидение».

Hrad.cz Милош Земан

Теперь, когда глава государства сможет принимать посетителей, к нему наведается действующий премьер-министр страны Андрей Бабиш (в 17:00 по местному времени). Завтра, 16 ноября, Земана посетит президент Словакии Зузана Чапутова (в 13:00 по местному времени).

Чтобы попасть в палату к Земану, необходимо предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат тестирования на коронавирус. Гость не может находиться в палате дольше получаса. Ограничено и число находящихся в палате гостей: не более двух.