Ярославль, , 16:17 — REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров обратился к бизнесу региона. Он рассказал, что с 1 декабря корпоративные сим-карты пользователей могут быть отключены от услуг мобильных операторов. Чтобы этого не произошло, организациям и индивидуальным предпринимателям до 30 ноября нужно подать сведения о своих абонентах мобильной связи и оборудовании через портал Госуслуг.

Как пояснил бизнес-омбудсмен, нововведение связано с поправками в федеральный закон о связи, который регулирует оборот «серых» сим-карт. Предоставить информацию требуется не только о сим-картах, которыми пользуются сотрудники, но и картах в онлайн-кассах и другом оборудовании.

Компании, заключившие договор с оператором до 1 июня текущего года, должны внести сведения в ЕСИА до 30 ноября, в противном случае оказание услуг по договору может быть приостановлено уже с 1 декабря. Клиенты, заключившие договор на услуги связи после 1 июля, должны вносить сведения в ЕСИА сразу, до начала фактического пользования услугами. Если же речь идет о сим-картах, используемых в оборудовании, то в этом случае для регистрации дается отсрочка до 1 марта 2023 года.

«Для бизнеса сейчас важно не пропустить обозначенные в законе сроки, чтобы не остаться без связи. Ну и провести ревизию закрепленных за компанией номеров, потому что на практике физлица годами пользуются сим-картой, уже уволившись из организации и потеряв с компанией все связи. Такие случаи не редкость, и выход здесь — обращаться к оператору с просьбой переоформить номер на себя», — прокомментировал ситуацию Альфир Бакиров.

Также он попросил предпринимателей сообщать о сложностях при регистрации корпоративных сим-карт в ЕСИА — это позволит оперативно решать возникающие проблемы.

Сейчас Минцифры совместно с операторами мобильной связи проводит уведомление своих корпоративных клиентов с просьбой своевременно подать информацию о закрепленных за ними абонентах. Федеральные эксперты отмечают, что далеко не все представители малого и среднего бизнеса пока осознают риски отключения.

Закон о регистрации корпоративных сим-карт на Госуслугах вступил в силу с 1 июня 2021 года. По информации Минцифры, с этой даты зарегистрировано около 13,3 млн корпоративных сим-карт. По сведениям открытых источников всего в России действует около 32 млн корпоративных номеров.