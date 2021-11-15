Симферополь, 15 ноября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении владельца параплана, который обвиняется в предоставлении опасных услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью 16-летней школьницы из Алтайского края. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Параплан

По версии следствия, 17 июля текущего года владелец параплана за восемь тысяч рублей организовал полет в тандеме со склона плато горы Ай-Петри для 16-летней туристки из Алтайского края. При этом оказывать такие услуги права он не имел — он не являлся ни предпринимателем, ни сотрудником фирмы, не имел лицензии, у него не было также сертификата эксплуатации параплана, сертификата летной годности или иного документа, подтверждающего его исправность и его пригодность к использованию.

Также мужчина не провел подготовку и инструктаж пассажира, не подготовил и не проверил безопасность места посадки сверхлегкого воздушного судна, не получил сведения о наличии безопасных для полета погодных условий. В результате при проведении полёта владелец параплана допустил его падение вместе с девушкой на плато горы Ай-Петри. Он сам и юная туристка получили травмы, вред здоровью был квалифицирован как тяжкий. Оба в настоящее время самостоятельно передвигаться они не могут, проходят длительную реабилитацию.

Уголовное дело направлено в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.