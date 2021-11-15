Волгоград, , 16:17 — REGNUM В Волгоградской области 15 ноября подтверждён 471 новый случай заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем выявлено сутками ранее. Справились с инфекцией ещё 232 пациента, скончались от осложнений 34 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 29 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлено 110 943 носителя инфекции. Завершили лечение выздоровлением 96 004 человека, осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 4 039 пациентов.

На лечении в стационарах, а также в амбулаторных условиях, находятся 10 900 жителей области.