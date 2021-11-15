Минск, , 16:13 — REGNUM Обстановка вокруг лагеря нелегалов на белорусско-польской границе умышленно накаляется, в том числе из расчёта вовлечь в этот конфликт Россию. Об этом 15 ноября заявил Александр Лукашенко на совещании с рабочей группой по доработке проекта конституции Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Читайте новости сюжета: Миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза

«Ясно, что накаляется обстановка на госгранице, и ясно, с каким прицелом. Мы же это прекрасно понимаем. Не зря же они через запятую: «Лукашенко виноват», следом — Путин, «Белоруссия виновата», следом — Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности», — цитирует Лукашенко пресс-служба белорусского президента. Сославшись на свой телефонный разговор с Владимиром Путиным, руководитель постсоветской республики обратил внимание слушателей: «Посмотрите, что в Черном море делается. Вот мы с президентом России вчера долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море. Обстановку специально нам накаляют. Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения».

Тем временем:В Варшаве предложили исключить РФ и Белоруссию из международных организаций

Заочно споря с критиками, Лукашенко отверг обвинения в том, что пытается заставить Запад играть по своим правилам и заявил: «Так не играйте по этим правилам! Сделайте наоборот. А наоборот у них так: надо забрать этих мигрантов и мы выбьем козырь из рук Лукашенко. Ну так выбейте. Заберите мигрантов, и у Лукашенко козырей никаких не будет. Что за безглуздица такая, что за глупость? Ляпают там что попало».

«Не хочу быть провидцем, но то, что творят европейцы сейчас, — это с весны им аукнется», — предупредил Лукашенко.