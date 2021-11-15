Москва, , 16:12 — REGNUM Инфляция в России могла достичь двузначных значений, если бы не принятые властями меры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

Инфляция

«Ключевой особенностью текущей ситуации является совместное воздействие на цены широкого спектра проинфляционных факторов, — сказал Сафонов. — На некоторые из них проводимая денежно-кредитная политика Банка России не может повлиять, например на дефициты в глобальных цепочках поставок микросхем или погодные факторы урожая. Поэтому усиленная борьба с инфляцией имеет лишь ограниченную эффективность. Однако надо подчеркнуть, что если бы этой борьбы не было, то есть если бы ЦБ сохранял ставки на низком уровне, инфляция была бы еще выше и исчислялась бы двузначными цифрами».

Как полагает Сафонов, в перспективе 2022−2023 годов показатель инфляции вернется к таргетируемым значениям, в том числе по мере ослабления влияния факторов, неподконтрольных ЦБ.

«В 2021 году по нашим прогнозам (с учетом текущей динамики) инфляция составит 8,4%, — сказал Сафонов. — Отметим, что данное значение может быть пересмотрено в сторону повышения, особенно если на фоне повышенных ценовых ожиданий население активизирует покупки товаров и услуг в предновогодний период».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в борьбе с инфляцией в России безоглядно ухудшают условия для развития производства.

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