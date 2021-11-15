Элиста, 15 ноября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Элисте рассмотрят уголовное дело, фигурантом которого является 19-летний местный житель. Он обвиняется в смертельном ДТП, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Республики Калмыкия.

ДТП

Следователи полагают, что вечером 15 сентября 2021 года 19-летний водитель Kia Rio на улице Пушкина сбил 60-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая погибла на месте. Виновник ДТП с места аварии скрылся.

Материалы уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлёкшего по неосторожности смерть человека, рассмотрит Элистинский городской суд.