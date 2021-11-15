Джакарта, , 16:11 — REGNUM Министр-координатор по вопросам экономики в Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что снижение числа активных случаев COVID-19 в районах за пределами Явы и острова Бали достигло 89−98%, сообщает Antara.

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Специально для районов за пределами Явы и Бали Аирлангга Хартарто объяснил, что число активных случаев COVID-19 достигло 48,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель комитета по борьбе с COVID-19 и восстановлению национальной экономики Индонезии Аирланга Хартарто заявил, что государство справляется с пандемией коронавируса лучше, чем ряд соседних стран.

Подробнее в материале: Индонезия справляется с пандемией лучше, чем ряд соседних стран