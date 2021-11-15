Москва, , 16:10 — REGNUM США не смогут следить за Россией, если отключат ее от системы SWIFT. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил эксперт в области IT, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал рассуждения экспертов Счетной палаты о том, грозит ли РФ отключение от SWIFT.

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«Запад не отключит Россию от SWIFT, потому что это навредит ценностям. Самым настоящим ценностям — материально денежным, — сказал Пальченко. — Не будем забывать, что Россия в настоящий момент — это и ключевой экспортер, и импортер. Экспортер особенно таких «социально-значимых» товаров, как энергоносители и сырье. То же самое касается и импорта — весь мир уже понял, что Россия вполне себе способна замещать импорт, нашей стране понравилось это делать, и западным экономикам не с руки лишний раз мотивировать нас к импортозамещению».

Также Пальченко призвал не забывать, что в нынешнем глобальном сбое в цепочках поставок никому не нужны еще и задержки платежей.

«Ну и что еще очень важно — финансовые власти США отслеживают SWIFT, шпионя за чужими платежами. Если отключить Россию от SWIFT, то следить конкретно за Россией будет сложнее. Так что об этой угрозе можно смело забыть и никогда не вспоминать», — сказал Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что отключение России от системы банковских переводов SWIFT может спровоцировать колоссальные и неконтролируемые сдвиги в экономической системе всего мира.

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