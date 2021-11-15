Москва, , 16:08 — REGNUM В борьбе с инфляцией в России безоглядно ухудшают условия для развития производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Инфляция © ИА REGNUM

«Жёсткая денежно-кредитная политика — это угроза для производителя, а значит, и всей экономики. И нашему Центральному банку пора бы уже таргетировать не только инфляцию, но и уровень развития производства, — сказал экономист. — Сегодня ускорение инфляции — это общемировой процесс. Связан он с восстановлением деловой активности, эффектом отложенного спроса и ограниченностью совокупного предложения по итогам коронавирусных запретов 2020 года. В России — больше инфляция предложения, а не спроса. А мы безоглядно повышаем ставку, ухудшая условия для развития производства. Это же ведёт к ещё большему уменьшению совокупного предложения!»

Как подчеркнул экономист, с инфляцией предложения нельзя бороться повышением ключевой ставки.

«Уверен, что в следующем году общемировая тенденция ускорения инфляции будет постепенно затихать. Производство восстанавливается. В России инфляция тоже должна уменьшиться. Только не благодаря жёсткой денежно-кредитной политике!» — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин заявил, можно ли считать инфляцию основной угрозой для экономики РФ.

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