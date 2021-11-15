Москва, 15 ноября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В борьбе с инфляцией в России безоглядно ухудшают условия для развития производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

ИА REGNUM Инфляция

«Жёсткая денежно-кредитная политика — это угроза для производителя, а значит, и всей экономики. И нашему Центральному банку пора бы уже таргетировать не только инфляцию, но и уровень развития производства, — сказал экономист. — Сегодня ускорение инфляции — это общемировой процесс. Связан он с восстановлением деловой активности, эффектом отложенного спроса и ограниченностью совокупного предложения по итогам коронавирусных запретов 2020 года. В России — больше инфляция предложения, а не спроса. А мы безоглядно повышаем ставку, ухудшая условия для развития производства. Это же ведёт к ещё большему уменьшению совокупного предложения!»

Как подчеркнул экономист, с инфляцией предложения нельзя бороться повышением ключевой ставки.

«Уверен, что в следующем году общемировая тенденция ускорения инфляции будет постепенно затихать. Производство восстанавливается. В России инфляция тоже должна уменьшиться. Только не благодаря жёсткой денежно-кредитной политике!» — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин заявил, можно ли считать инфляцию основной угрозой для экономики РФ.