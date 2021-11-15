Москва, 15 ноября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Инфляцию нельзя назвать основной угрозой для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал соответствующее высказывание одного из аудиторов Счетной палаты РФ.

ИА REGNUM Инфляция

«Не думаю, что для экономики основной угрозой является инфляция. Инфляция имеет противоречивые последствия, — сказал Ковригин. — С одной стороны, у неё, безусловно, много минусов: общее повышение цен в стране приводит к уменьшению реальных зарплат, обесцениванию вкладов, даже к обнищанию населения. Инфляция, особенно большая, привносит в экономику нестабильность. С другой стороны, инфляция подстёгивает развитие производства, увеличивает скорость обращения денег. В экономике инфляция до 10% считается умеренной».

Как подчеркнул экономист, немало стран, испытывая в настоящее время ускорение инфляционных процессов, не ведут с ними борьбу.

«Ибо акцент только на этой борьбе, резкое ужесточение денежно-кредитной политики приводят к стагнации производства. Посмотрите, ни европейский, ни американский регуляторы свои ставки сильно не повышали!» — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что для снижения инфляционного давления властям России надо пересматривать прежде всего налоговую политику.