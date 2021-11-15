Москва, , 16:06 — REGNUM С 15 ноября в Москве начала работать выставка «Истории обмана: из истории финансовых пирамид в России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пирамида Profitzone.ru

Выставка, организованная совместно с Банком России, будет работать в Исторической библиотеке в Старосадском переулке до 10 декабря.

Экспонатами станут рекламные объявления, опубликованные в периодической печати, статьи, свидетельства и воспоминания участников тех событий. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с листовыми материалами из фонда нетрадиционной печати Центра социально-политической истории ГПИБ России.