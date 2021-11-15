Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, , 16:08 — REGNUM Департамент образования и науки Костромской области попросил прокуратуру проверить ситуацию с долгами детских садов и школ Красносельского района за питание. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прокуратура Костромской области © Наталья Диева

Напомним, ранее район заявил о 9-милионном долге 24 образовательных учреждений перед поставщиками продуктов питания. Руководство муниципалитета отправило в администрацию области письмо с просьбой о денежной помощи.

Депобр проверил данные о предоставлении средств в департаменте финансов и полагает, что «объективных основания» для наращивания долга школы и детские сады иметь не могли.

«Средства федерального и областного бюджета на организацию питания в школах доводятся до муниципалитета своевременно и в полном объеме. Так, если в 2020 году на организацию питания Красносельский район получил 4,6 млн рублей, то по итогам 2021 года в общей сложности получит уже почти 10,4 млн рублей. Дотации, направляемые администрацией области Красносельском району, выросли по сравнению с прошлым годом на 18,6% или 26,8 млн рублей. Растут и собственные доходы местного бюджета — по сравнению с прошлым годом они выросли на 34,3% или 68,6 млн рублей. Закупка продуктов питания для детей в детских садах осуществляется за счет родительской платы, которая также перечислялась учреждениям дошкольного образования своевременно и в полном объеме. Соответственно, в таких условиях объективных оснований для наращивания долга не имелось» , — прокомментировал ситуацию директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов.

Прокуратура проведёт проверку до конца декабря 2021 года. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.

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