Москва, 15 ноября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Сегодня, 15 ноября, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 1,52%, откатываясь до $80,92 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Новых факторов, играющих против цен на нефть, не появилось пока. Динамика китайской деловой активности и производства вышла существенно лучше ожиданий, ситуация в Европе также выглядит умеренно-позитивно.

Тем не менее, «медведи» на нефтяных торгах не прекращают атак, надеясь попробовать на зуб поддержку уровня $80 за баррель. В помощь им заявления саудовского принца о том, что он не видит суперцикла на рынке нефти и не ожидает подъёма в диапазон $100−114.

Если международное энергетическое агентство подтвердит прогнозы снижения спроса на нефть, а назначенные на этой неделе выступления представителей ФРС будут жесткими, эта попытка может и увенчаться успехом.

Однако, даже если у них получится, после этого, вероятно, можно будет увидим мощный отскок наверх. Коридор $80−85 сейчас устраивает большинство производителей», — считает эксперт.

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