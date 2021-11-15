Москва, , 16:05 — REGNUM В Москве, в рамках национального проекта «Культура» завершился Международный музыкальный фестиваль ArsLonga. Финалом фестиваля стал #Чайковскиймарафон за один день были исполнены все концерты великого композитора, включая редко исполняемую концертную фантазию для фортепиано с оркестром в Большом зале «Зарядье». В концертах приняли участие молодые звёзды, победители Международного конкурса им. Чайковского — Константин Емельянов, Нарек Ахназарян, Юрий Фаворин, худрук фестиваля Иван Рудин и другие.

Начался фестиваль с не менее масштабного проекта — цикла «Бетховен. Все симфонии», в рамках которого впервые более чем за тридцать лет в Москве на сцене консерватории прозвучали все девять симфоний композитора в исполнении Московского государственного симфонического оркестра. В заключительном концерте была исполнена Девятая симфония, с участием артистов Большого театра и вокалистов Академического хора Российской академии музыки имени Гнесиных.

София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты»:

«Мы рады, что такие масштабные события, как международный музыкальный фестиваль ArsLonga, становятся доступными большому количеству жителей нашей страны, а у молодых талантов появляется возможность продемонстрировать свое мастерство широкой аудитории. Благодаря нацпроекту «Культура» организации некоммерческого сектора ежегодно получают гранты на реализацию творческих проектов в сфере народного творчества, музыкального, театрального, хореографического, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, музейного и библиотечного дела. Надеемся, что подобных инициатив станет еще больше»

Фестиваль ArsLonga организован в рамках Национального проекта «Культура», при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Москвы, Фонда Президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, АНО «Россия — страна возможностей» и Благотворительного фонда «Арс Лонга».

Художественный руководитель Международного музыкального фестиваля «ArsLonga — — Иван Рудин, российский пианист, педагог, дирижёр. С 2017 года художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра. Сотрудничал с такими музыкантами, как Юрий Башмет, Миша Майский, Наталия Гутман, ЮстусФрантц, Александр Лазарев, Владимир Крайнев и другие. Лауреат многочисленных международных конкурсов.