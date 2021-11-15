Самара, 15 ноября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Бывшего главу сельского поселения Богатое приговорили к условному сроку за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности гибель ребенка в Самарской области. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

jrperes Засохшее дерево

В суде было установлено, что с октября 2015 года по август 2019 года к фигуранту уголовного дела не раз обращались жители поселка Заливной с просьбой вырубить сухостойные деревья, расположенные в этом населенном пункте. Осужденный игнорировал данные заявления.

«В результате неисполнения осужденным своих должностных обязанностей, 5 августа 2019 года в дневное время ветвь сухостойного дерева упал на шестилетнего ребенка. Мальчик с многочисленными травмами был доставлен в медицинское учреждение города Самары, где в последствии скончался», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, в сентябре 2019 года администрация сельского поселения в лице осужденного и индивидуальный предприниматель заключили контракт на спиливание аварийных деревьев и вывоз порубочных остатков в близлежащих населенных пунктах.

«В соответствии с условиями контракта, услуги оказывались по письменной заявке заказчика. Однако, в ноябре 2019 года главой поселения были подписаны акты приемки оказанных услуг с указанием в них заведомо ложных сведений об осуществлении погрузки остатков спиленных деревьев в размере не менее 43 тонн. На основании указанных документов на расчетный счет исполнителя были перечислены денежные средства при отсутствии фактического оказания услуг, предусмотренных контрактом», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека и служебного подлога.

Суд приговорил обвиняемого к одному году шести месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком один год шесть месяцев, а также лишение права заниматься определенной деятельностью сроком на один год шесть месяцев.