Москва, 15 ноября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Сегодня, 15 ноября, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже снижается на 0,64%, отступая до 72,42 рубля. Евро теряет 0,42%, опускаясь до 82,92 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«С утра укрепление российской валюты было даже более интенсивным, однако затем, на фоне отката нефтяных котировок, часть завоеваний рубль утратил.

Доллар в целом несколько корректируется по отношению к большинству валют после бурного взлета на прошлой неделе, что находит отражение и на отечественном рынке.

Кроме того, интерес к рублю подогревают экспортёры, начавшие продавать валютную выручку для расчетов с налоговым ведомством. Также на укрепление российской валюты играет некоторое снижение геополитических рисков.

Выходные прошли, а мировая война из-за ситуаций на границах Росси и Украины и Белоруссии с Польшей, соответственно, не началась, и даже американские боевые корабли бороздят воды Черного моря без явно выраженного стремления нарушить наши границы.

Как уже не раз было сказано прежде, политики и военные не столь нервно себя ведут, как биржевые лемминги, каждый раз с воплями «Война!» устремляющиеся к ближайшему обрыву.

Впрочем, серия угрожающих заявлений и поигрываний бицепсами, видимо, пока не исчерпана, так что грызуны успеют еще не раз пробежаться до скалы и обратно. Так что пока политическая «премия» в котировках доллара к рублю сохранится», — пояснил эксперт.

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