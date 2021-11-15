Баку, , 16:05 — REGNUM В штаб-квартире НАТО прошла встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса Мирчей Джоанэ. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба азербайджанского ведомства.

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«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам партнерства между НАТО и Азербайджаном, перспективам дальнейшего развития отношений, а также по региональным вопросам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Байрамов коснулся темы вклада Азербайджана в миротворческие операции НАТО. Он также выразил удовлетворение, результатами, достигнутыми в ходе партнёрства Баку и альянса.

Сообщается, что Джоанэ высоко оценил вклад Азербайджана в миссии НАТО. Стороны отметили важность продолжения сотрудничества.

Стоит отметить, что Байрамов 15 ноября прибыл в Брюссель с рабочим визитом. Он примет участие в министериале стран-участниц Восточного партнерства.