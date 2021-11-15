15 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Центробанк в очередной раз промониторил входящие денежные потоки по отраслям российской экономики. В результате выяснилось, что во всех укрупненных группах отраслей в начале IV квартала был рост экономической активности. Причем были обнаружены признаки того, что темпы роста экономики в целом стали более сбалансированными. Примечательно, что впервые с мая этого года наблюдался рост объема входящих платежей в отраслях инвестиционного спроса.

Галина Смирнова, , 17:10 — REGNUM Оперативные данные по платежам, проведенным через платежную систему Банка России, продемонстрировали отсутствие значимого негативного влияния эпидемической ситуации на экономическую активность в октябре: режим нерабочих дней в конце октября был введен лишь в части регионов, а общенациональный период нерабочих дней пришелся на короткую неделю в начале ноября, при этом компании и потребители успели адаптироваться к ограничениям мобильности в течение пандемии. В целом объем средств за октябрь вырос на 3,7% по сравнению со средним уровнем III квартала, или на 3,2%, если не учитывать сферы, связанные с добычей, нефтепродуктами и госуправлением. К слову о группе отраслей, ориентированных на государственное потребление. Здесь наиболее весомую долю занимает «деятельность органов государственного управления», которая и внесла основной положительный вклад во всю группу — 2,4%, тогда как все последние несколько месяцев наблюдалась отрицательная динамика, особенно в сентябре — минус 6,7%. Затем в этой группе следует отрасль здравоохранения — плюс 0,5% в октябре, в сентябре — плюс 0,3%, соцуслуги без обеспечения проживания — плюс 0,2% после нулевой динамики в сентябре. Далее, в сферах: «образование», «спорт, отдых и развлечения», «архитектура и инженерно-техническое проектирование», «деятельность творческая, в области искусства и развлечений», «разработка компьютерного программного обеспечения» — наблюдалась отрицательная динамика. Причем в образовательной сфере была наиболее негативная динамика (минус 0,8%) после положительной динамики в предыдущие месяцы. В целом по всей группе отраслей госпотребления объем денежных потоков оказался на 2,7% выше среднего значения за III квартал.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, объем входящих платежей вырос на 3,9% относительно среднего показателя в III квартале. Основной положительный вклад здесь внесла деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом (плюс 1,1%) после негативной динамики сентября (минус 1,2%). Увеличение произошло в сфере телекоммуникаций — плюс 1,0%, тогда как в сентябре — плюс 0,5%. Значительно относительно сентября вырос объем платежей в сегменте финансовых услуг — на 0,8% в октябре против минус 0,2% в сентябре. В розничной торговле — прибавка на 0,4% после нулевой динамики в сентябре. Гораздо эффективней розничной — торговля оптовая, где рост составил 0,7% после 0,2% в сентябре и отрицательной динамики в августе и июле (минус 0,2% и минус 0,1% соответственно). Регулятор добавляет, что на фоне сохранения повышенных темпов роста потребительских цен и инфляционных ожиданий значимую роль в росте номинальных финансовых потоков продолжает играть ценовой фактор. Что касается наиболее показательной негативной динамики, то здесь, в этой группе отраслей, отличился такой сегмент, как «деятельность домашних хозяйств с наемными работниками», демонстрирующий отрицательную динамику второй месяц подряд.

Драйвером экспортных отраслей по входящим денежным потокам в октябре была добыча сырой нефти и газа: четвертый месяц подряд объемы поступлений в отрасли превышают максимальные значения за 2016−2020 годы. Основным источником входящих платежей, отмечает регулятор, является банковская сфера. Умеренно росли поступления и в нефтепереработке, но объем исходящих платежей в октябре в отрасли увеличился сильнее, чем объем входящих потоков. Продолжился положительный тренд в оптовой экспортной торговле и добыче металлических руд, а сдерживало динамику всей группы экспортных отраслей в основном производство прочих транспортных средств. Также значительно снизились поступления в «добыче прочих полезных ископаемых», но в конце месяца наблюдалось начало восстановления. В целом по группе рост платежей составил 4,0%. Однако замедление роста регулятор объясняет эффектом высокой базы предыдущего квартала: уровень платежей остается все-таки на максимальных значениях.

Добыча нефти Gazprom.ru

Впервые с мая этого года отклонение объема входящих потоков от среднего значения предыдущего квартала стало положительным в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос: 2,3% в октябре по сравнению со средним значением за II квартал. Здесь драйвером выступала отрасль научных исследований и разработок. Небольшой положительный вклад внесла отрасль строительного сектора. При этом регулятор обращает внимание и на то, что динамика исходящих потоков в целом по группе все-таки продолжила хоть и незначительный, но рост, как и в II квартале. А наибольший негативный вклад в динамику входящих потоков инвестиционной группы в октябре был со стороны производства прочих транспортных средств и оборудования.

Что касается денежных потоков, прослеживаемых по регионам, то в большей части федеральных округов их объемы превысили уровень III квартала. Основной положительный вклад по отношению к предыдущему кварталу внесли обрабатывающие производства и сфера торговли. Хотя в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) наибольший прирост финансовых потоков к предыдущему кварталу был главным образом связан с активной динамикой в сфере деятельности в области информации и связи. Что же касается регионов с отрицательной динамикой, то в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) рост финансовых потоков в основном сдерживался сельским хозяйством, продемонстрировавшим отрицательную динамику (минус 9%). А в Южном федеральном округе (ЮФО) некоторое отставание входящих платежей от уровня предыдущего квартала (-3,2%) связано с нормализацией в сфере транспорта: после резкого скачка входящих платежей, наблюдавшегося в августе, в данном секторе отмечается сокращение входящих платежей (-24%) относительно среднего значения III квартала. В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) снижение финансовых потоков наблюдалось по широкому кругу секторов: сельское хозяйство, обработка, строительство и другие, что нивелировало значительный позитивный вклад сферы торговли (плюс 8% к предыдущему кварталу).