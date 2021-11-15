Саратов, 15 ноября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Саратовской области 16 ноября прогнозируют усиление северного ветра, на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Gwydion M. Williams Гололедица

Ночью 16 ноября местами по Саратовской области ожидается усиление северного ветра порывами до 17 м/с. В течение суток на дорогах ожидается гололедица.

По прогнозу метеорологов, в ночные часы температура воздуха составит —2…—7 градусов, при прояснении до 12 градусов ниже ноля. Вероятны небольшие осадки в виде снега. Днем температура будет колебаться от +1 до —4 градусов. Преимущественно без осадков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии ночью и днем 16 ноября на дорогах ожидается гололедица. Днем возможен сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с. Вероятна кратковременная метель с ухудшением видимости до 1−2 км.

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