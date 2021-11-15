15 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что у стран Североатлантического альянса (НАТО) на данный момент нет единого мнения по поводу вступления Украины в НАТО.

Оксана Переможенко, , 16:59 — REGNUM У стран Североатлантического альянса (НАТО) на данный момент нет единого мнения по поводу вступления Украины в НАТО. Об этом 14 ноября заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу HBO.

Наколка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников (альянса) должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсуса относительно приглашения Украины стать полноправным членом», — сказал генсек НАТО.

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Заявление Столтенберга обсудили в телеграм-каналах «Запрещённая Украина» и VESTI. Также новость обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» и на YouTube-канале «Факты ICTV». Многие указали на то, что страны с военными конфликтами не берут в НАТО. Иные также добавили, что если Украина рассчитывала на то, что НАТО ввяжется из-за нее в войну с Россией, то в Киеве ошибаются — никто не собирается воевать за Украину.

«Упоротым объяснили, что они нафиг там не нужны. Америка давно говорила, что при конфликте России и Украины НАТО воевать с Россией не будет. И в ЕС не примут, потому что самая нищая и коррумпированная страна в Европе… Жаль, что из Украины сделали посмешище, и в этом виновата власть. Нужно менять вектор и налаживать отношения с Россией. Западу Украина не нужна. То, что нужно было от Украины, Запад взял…» — написал «Король Испании».

«В…[НАТО], может, и придурки у руля, но не камикадзе», — добавила Tais.

«Искусство красиво послать…» — пишет «Угрюмый Циник».

«Только идиот может поверить, что кто-то из европейцев будет воевать за Украину в случае войны с Россией. Эти трусливые нации за себя против Гитлера воевать не хотели», — написал «Нехочуха».

Президент Украины Владимир Зеленский и глава НАТО Йенс Столтенберг (сс) Пресс-служба президента Украины

"То есть, грубо говоря, «воюйте с агрессором» сами…» — отреагировал Никита.

«Стоило… [ссориться] с Россией, чтобы получать «денег нет, но вы держитесь» от НАТО?» — не понимает Влад В.

«Морковка (отсылка к притче про ослика и морковку. — О. П.) давно увяла, но по-прежнему пользуется спросом у жаждущих вступить в НАТО», — добавила Татьяна О.

«Вообще-то это называется наперсточничеством. Следите за руками!» — иронизирует Игорь Г.

«Какое НАТО? На Украине уже 7 лет кричат, что у них война, а воюющую страну нельзя принимать по уставу НАТО. Нужно выбирать: хочешь в НАТО, — значит, войны в стране нет, а если в стране война, то тогда уж извините», — написал Jurij O.

«Вроде и послали, но по-доброму. Европейская толерантность, однако», — смеется Сергей Евгеньевич.

«Особо подчеркнул, вдруг чего, разгребать будете сами», — добавил Сергей М.

«Все попытки Украины — идея фикс, абсолютно лишенная здравого начала… Никто уже и не вспомнит, зачем?» — пишет Ирина Т.

ВСУ на учениях НАТО. Яворов, Украина U.S. Army Europe

«Мне кажется, даже, если все пункты выполнит Украина, всё равно найдут отмазку, чтобы не взять в ЕС и НАТО, потому что они страшно боятся России», — считает Миша Т.

«О-о-о, новая серия сериала «коричневые шаровары», — иносказательно выразился Виктор, указывая на очередную неудачу в украинской политике.

«В НАТО не берут страны, на территории которых война. На что надеялись?» — подытожила Марина М.

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