Оксана Переможенко, 15 ноября 2021, 16:59 — REGNUM У стран Североатлантического альянса (НАТО) на данный момент нет единого мнения по поводу вступления Украины в НАТО. Об этом 14 ноября заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу HBO.

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Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников (альянса) должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсуса относительно приглашения Украины стать полноправным членом», — сказал генсек НАТО.

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Заявление Столтенберга обсудили в телеграм-каналах «Запрещённая Украина» и VESTI. Также новость обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» и на YouTube-канале «Факты ICTV». Многие указали на то, что страны с военными конфликтами не берут в НАТО. Иные также добавили, что если Украина рассчитывала на то, что НАТО ввяжется из-за нее в войну с Россией, то в Киеве ошибаются — никто не собирается воевать за Украину.

«Упоротым объяснили, что они нафиг там не нужны. Америка давно говорила, что при конфликте России и Украины НАТО воевать с Россией не будет. И в ЕС не примут, потому что самая нищая и коррумпированная страна в Европе… Жаль, что из Украины сделали посмешище, и в этом виновата власть. Нужно менять вектор и налаживать отношения с Россией. Западу Украина не нужна. То, что нужно было от Украины, Запад взял…» — написал «Король Испании».

«В…[НАТО], может, и придурки у руля, но не камикадзе», — добавила Tais.

«Искусство красиво послать…» — пишет «Угрюмый Циник».

«Только идиот может поверить, что кто-то из европейцев будет воевать за Украину в случае войны с Россией. Эти трусливые нации за себя против Гитлера воевать не хотели», — написал «Нехочуха».

Президент Украины Владимир Зеленский и глава НАТО Йенс Столтенберг
Президент Украины Владимир Зеленский и глава НАТО Йенс Столтенберг
(сс) Пресс-служба президента Украины

"То есть, грубо говоря, «воюйте с агрессором» сами…» — отреагировал Никита.

«Стоило… [ссориться] с Россией, чтобы получать «денег нет, но вы держитесь» от НАТО?» — не понимает Влад В.

«Морковка (отсылка к притче про ослика и морковку. — О. П.) давно увяла, но по-прежнему пользуется спросом у жаждущих вступить в НАТО», — добавила Татьяна О.

«Вообще-то это называется наперсточничеством. Следите за руками!» — иронизирует Игорь Г.

«Какое НАТО? На Украине уже 7 лет кричат, что у них война, а воюющую страну нельзя принимать по уставу НАТО. Нужно выбирать: хочешь в НАТО, — значит, войны в стране нет, а если в стране война, то тогда уж извините», — написал Jurij O.

«Вроде и послали, но по-доброму. Европейская толерантность, однако», — смеется Сергей Евгеньевич.

«Особо подчеркнул, вдруг чего, разгребать будете сами», — добавил Сергей М.

«Все попытки Украины — идея фикс, абсолютно лишенная здравого начала… Никто уже и не вспомнит, зачем?» — пишет Ирина Т.

ВСУ на учениях НАТО. Яворов, Украина
ВСУ на учениях НАТО. Яворов, Украина
U.S. Army Europe

«Мне кажется, даже, если все пункты выполнит Украина, всё равно найдут отмазку, чтобы не взять в ЕС и НАТО, потому что они страшно боятся России», — считает Миша Т.

«О-о-о, новая серия сериала «коричневые шаровары», — иносказательно выразился Виктор, указывая на очередную неудачу в украинской политике.

«В НАТО не берут страны, на территории которых война. На что надеялись?» — подытожила Марина М.

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