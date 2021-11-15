Валерий Ходячий, 15 ноября 2021, 16:57 — REGNUM В Южной Корее обсудили отчёт Института международных финансов (IIF).

Южная Корея
Южная Корея
(с) ИА REGNUM

По данным южнокорейских СМИ, по состоянию на конец июня 2021 года долг домохозяйств Южной Кореи составил 104,2% ВВП страны, что является самым высоким показателем среди 37 развитых стран мира.

За Южной Кореей следуют Гонконг (92%), Великобритания (89,4%), США (79,2%), Таиланд (77,5%), Малайзия (73,4%) и Япония (63,9%).

Отмечается, что по сравнению с 2020 годом темпы роста задолженности домохозяйств к ВВП страны составили 6%, что также является самым высоким показателем среди развитых стран.

Долги
Долги
Industrialconflicts.ru

Известно, что Южная Корея — единственная среди этих стран с долгами домохозяйств, превышающими размер экономики.

По данным Банка Кореи, в июне 2021 года сумма долгов домохозяйств достигла рекордного уровня в 1,8 квадриллиона вон (~$1,5 трлн).

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«И чья это вина?» — вопрошает dege***.

«Правление нынешнего правительства приносит свои плоды», — пишет fubu***.

«Нужно запретить выдачу ссуд. В противном случае страну ждёт крах», — призывает donk***.

«Что ж, поздравляю наше правительство и Демократическую партию «Тобуро» с первым местом», — ехидничает zlgk***.

«Задолженность домохозяйств продолжает расти вне зависимости, принимает правительство какие-либо меры или нет…» — пишет stew***.

«Долги домохозяйств стремительно растут вслед за ценами на недвижимость. Кто ответственен за это? Люди, что брали займы?» — интересуется nefa***.

«Спекуляции на рынке недвижимости — бомба замедленного действия», — отмечает juny***.

«День национального банкротства не за горами», — пишет 9660***.

«Долг домохозяйств? Темпы роста госдолга также самые высокие! Тем не менее правящая партия говорит, что все хорошо, и сосредотачивает свое внимание только на предстоящих выборах…» — негодует mspl***.

«Нынешний президент — некомпетентен. За четыре с половиной года он превратил Южную Корею в страну с самым высоким долгом домохозяйств», — пишет real***.

«Как мы докатились до этого?» — интересуется dss2***.

«Кажется, наша система прогнила», — предполагает grsh***.

«Вот что происходит, когда народ выбирает «не того» кандидата в президенты», — отмечает cany***.