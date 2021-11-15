Москва, , 15:55 — REGNUM В ряде российских регионов наблюдаются недостаточные темпы вакцинации, заявил 15 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Надо убеждать людей делать прививку. Только так можно прервать цепочку заболеваемости. Особенно важно, чтобы вакцинировались люди старшего возраста», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19.

Он отметил, что сейчас в России уровень коллективного иммунитета составляет 49%, и есть регионы, где «темпы вакцинации недостаточны».