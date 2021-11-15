Бишкек, 15 ноября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. За девять месяцев 2021 года доходы бюджета Киргизии превысили 145 млрд сомов (123,6 млрд рублей), что на 43 млрд сомов (36,6 млрд рублей) больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Такие данные приводит национальный статистический комитет сегодня, 15 ноября.

Киргизский сом

При этом налоговые доходы выросли 34 млрд сомов (29 млрд рублей) и достигли 107 млрд сомов (91,2 млрд рублей). А неналоговые поступления увеличились почти на 10 млрд сомов (8,5 млрд рублей) и сложились на уровне 32 млрд сомов (27,3 млрд рублей).

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В то же время расходы госказны в январе — сентябре текущего года составили около 142 млрд сомов (121 млрд рублей), что больше прошлогоднего показателя на 23 млрд сомов (19,6 млрд рублей).

То есть бюджет Киргизии оказался исполнен с профицитом в 3,7 млрд сомов (3,1 млрд рублей), в то время как за соответствующий период прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 15,6 млрд сомов (13,3 млрд рублей).

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