Калуга, 15 ноября 2021, 15:57 — REGNUM В первом полугодии 2021 года предприниматели Калужской области получили займы в региональных микрофинансовых организациях (МФО) на 146 млн рублей. Основной рост объема займов (в 5,5 раза) наблюдается у индивидуальных предпринимателей — он достиг 39 млн рублей. Объем ссуд юридическим лицам также вырос почти на четверть и превысил 107 млн рублей. Об этом 15 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.
Популярность микрофинансирования у бизнесменов росла благодаря госпрограмме займов предпринимателям на льготных условиях по низким ставкам. Средний размер займа для индивидуального предпринимателя составил 1,5 млн рублей, для юридических лиц — 2 млн рублей.
Динамика портфеля займов, выданных калужскими микрофинансовыми организациями населению, показала снижение на 3%. Жители региона взяли в долг в региональных МФО порядка 1,8 млрд рублей. Из них «займы до зарплаты» (необеспеченные займы сроком до 30 дней на сумму до 30 тысяч рублей) составили менее 1%. Их количество осталось на уровне 2020 года. В офисах МФО граждане занимали в среднем 10 тысяч рублей. На конец первого полугодия 2021 года на территории региона зарегистрировано пять микрофинансовых организаций. Кроме того, работают 75 офисов МФО из других регионов.
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