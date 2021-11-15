Калуга, , 15:57 — REGNUM В первом полугодии 2021 года предприниматели Калужской области получили займы в региональных микрофинансовых организациях (МФО) на 146 млн рублей. Основной рост объема займов (в 5,5 раза) наблюдается у индивидуальных предпринимателей — он достиг 39 млн рублей. Объем ссуд юридическим лицам также вырос почти на четверть и превысил 107 млн рублей. Об этом 15 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Популярность микрофинансирования у бизнесменов росла благодаря госпрограмме займов предпринимателям на льготных условиях по низким ставкам. Средний размер займа для индивидуального предпринимателя составил 1,5 млн рублей, для юридических лиц — 2 млн рублей.

«Наиболее выгодные условия для бизнеса обычно предлагают МФО, которые специализируются на поддержке предпринимателей. Это специальные некоммерческие МФО, так называемые региональные фонды предпринимательского финансирования, которые выдают займы бизнесменам по сниженной процентной ставке в рамках государственной программы поддержки МСП. По этой программе получить льготный заем могут также самозанятые», — отметила Ирина Карлаш.

Динамика портфеля займов, выданных калужскими микрофинансовыми организациями населению, показала снижение на 3%. Жители региона взяли в долг в региональных МФО порядка 1,8 млрд рублей. Из них «займы до зарплаты» (необеспеченные займы сроком до 30 дней на сумму до 30 тысяч рублей) составили менее 1%. Их количество осталось на уровне 2020 года. В офисах МФО граждане занимали в среднем 10 тысяч рублей. На конец первого полугодия 2021 года на территории региона зарегистрировано пять микрофинансовых организаций. Кроме того, работают 75 офисов МФО из других регионов.

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