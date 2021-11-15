Ярославль, , 15:53 — REGNUM 15 ноября врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел еженедельное оперативное совещание в новом формате — с участием глав муниципальных образований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Михаил Евраев Yarregion.ru

В расширенном составе оперативки будут проходит не еженедельно, а по мере необходимости — для того, чтобы «сверять часы по важным текущим вопросам». Глава региона заявил, что отменит в этом году традиционное празднование Нового года, в котором принимают участие в том числе чиновники.

«Я принял решение изменить формат традиционного новогоднего мероприятия в концертно-зрелищном центре. В привычном формате в этом году мы его проводить не будем. Это связано, как вы понимаете, с эпидемиологической ситуацией. Но я считаю правильным организовать праздник для медиков, — подчеркнул Михаил Евраев. — Врачи остаются на передовой, выполняя свой долг. Они очень устали. И многие из них встретят Новый год на посту. Поэтому мы организуем для них праздничную атмосферу в красных зонах. Безусловно, с соблюдением всех мер безопасности.

Также Михаил Евраев сообщил, что Ярославская область получит средства из резервного фонда правительства России на приобретение концентраторов кислорода. — На эти цели выделено более 160 млн рублей.

«Это один из самых крупных межбюджетных трансфертов среди российских регионов. И серьезная помощь нашему здравоохранению, — отметил глава региона.

Как рассказал и.о. заместителя председателя правительства области Анатолий Гулин, в ближайшее время средства будут распределены по больницам области.

Ранее правительство области по поручению врио губернатора выделяло из резервного фонда деньги на дооснащение больниц кислородом. На 60 млн рублей уже закуплено новое оборудование. К кислороду подключены 70% коек для коронавирусных больных.

Глава региона попросил Анатолия Гулина доложить и о выполнении поручения по капитальному ремонту лечебного корпуса инфекционной больницы в Ярославле. Ранее Михаил Евраев ставил задачу ускорить процесс отбора подрядчика. Как рассказал Гулин, уже до конца этой недели будет заключен контракт со строительной организацией.

Следующий вопрос повестки касался проблем транспортной реформы в Ярославле.

«Как я предупреждал вас, мы будем рассматривать обращения граждан, поступившие в соцсетях. В моем аккаунте в Инстаграм, по данным Центра управления региона и на «горячей линии», которая была открыта в прошлую пятницу, жители города оставляют большое количество сообщений по работе общественного транспорта», — сказал Михаил Евраев.

Михаил Евраев попросил мэра Ярославля рассказать, как изменилась ситуация с движением автобусов после введения дополнительных мер.

Владимир Волков сообщил, что на период с 11 по 17 ноября по 9 маршрутам в Ярославле увеличено количество автобусов и рейсов в среднем на 35%. Речь идет о маршрутах № 32, 58, 66, 49, 64, 79, 13, 68, 44К. Кроме этого, увеличено количество рейсов на 14 маршрутах — № 21, 25, 53, 59, 90С, 93 Г, 99С, 1, 8, 42, 56, 57, 41Б, 33.

«Также по вашему поручению закуплено 20 дополнительных информационных табло, на которых отображается информация о прибытии транспорта. В настоящее время ведутся работы по их установке на наиболее востребованных городских остановках», — рассказал Владимир Волков.

Отдельно Михаил Евраев остановился на анализе обращений жителей, которые обрабатывает Центр управления регионом.

Как отметил и.о. заместителя губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, за прошедшую неделю большая часть сообщений в социальных сетях касалась работы общественного транспорта в Ярославле. На втором месте — обращения по вопросам благоустройства. Замыкают тройку комментарии по отоплению. Основная их часть поступила из Рыбинска с жалобами на ненадлежащее качество или отсутствие тепла.

По итогам оперативного совещания Михаил Евраев дал поручение главам муниципальных образований отреагировать на обращения в социальных сетях и с помощью систем Центра управления регионом ответить гражданам.