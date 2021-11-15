Михаил Евраев провел оперативку в новом формате и отменил новогодний банкет
Ярославль, 15 ноября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. 15 ноября врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел еженедельное оперативное совещание в новом формате — с участием глав муниципальных образований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
В расширенном составе оперативки будут проходит не еженедельно, а по мере необходимости — для того, чтобы «сверять часы по важным текущим вопросам». Глава региона заявил, что отменит в этом году традиционное празднование Нового года, в котором принимают участие в том числе чиновники.
Также Михаил Евраев сообщил, что Ярославская область получит средства из резервного фонда правительства России на приобретение концентраторов кислорода. — На эти цели выделено более 160 млн рублей.
Как рассказал и.о. заместителя председателя правительства области Анатолий Гулин, в ближайшее время средства будут распределены по больницам области.
Ранее правительство области по поручению врио губернатора выделяло из резервного фонда деньги на дооснащение больниц кислородом. На 60 млн рублей уже закуплено новое оборудование. К кислороду подключены 70% коек для коронавирусных больных.
Глава региона попросил Анатолия Гулина доложить и о выполнении поручения по капитальному ремонту лечебного корпуса инфекционной больницы в Ярославле. Ранее Михаил Евраев ставил задачу ускорить процесс отбора подрядчика. Как рассказал Гулин, уже до конца этой недели будет заключен контракт со строительной организацией.
Следующий вопрос повестки касался проблем транспортной реформы в Ярославле.
Михаил Евраев попросил мэра Ярославля рассказать, как изменилась ситуация с движением автобусов после введения дополнительных мер.
Владимир Волков сообщил, что на период с 11 по 17 ноября по 9 маршрутам в Ярославле увеличено количество автобусов и рейсов в среднем на 35%. Речь идет о маршрутах № 32, 58, 66, 49, 64, 79, 13, 68, 44К. Кроме этого, увеличено количество рейсов на 14 маршрутах — № 21, 25, 53, 59, 90С, 93 Г, 99С, 1, 8, 42, 56, 57, 41Б, 33.
Отдельно Михаил Евраев остановился на анализе обращений жителей, которые обрабатывает Центр управления регионом.
Как отметил и.о. заместителя губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, за прошедшую неделю большая часть сообщений в социальных сетях касалась работы общественного транспорта в Ярославле. На втором месте — обращения по вопросам благоустройства. Замыкают тройку комментарии по отоплению. Основная их часть поступила из Рыбинска с жалобами на ненадлежащее качество или отсутствие тепла.
По итогам оперативного совещания Михаил Евраев дал поручение главам муниципальных образований отреагировать на обращения в социальных сетях и с помощью систем Центра управления регионом ответить гражданам.