Брянск, 15 ноября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Поздравление с победой на чемпионе мира по самбо Артёму Осипенко направил 15 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Http://www.bryanskobl.ru/ Самбист Артём Осипенко

Спортсмен стал лучшим на соревнованиях в Ташкенте в весовой категории свыше 98 кг.

«Гордость Брянской области, всей России, наш Артём Осипенко стал девятикратным чемпионом мира по самбо! От всей души поздравляю с покорением очередной спортивной вершины Артёма и его тренера Сергея Портнова! Брянщина вами гордится!» — написал глава региона на своей станице в социальной сети.

Брянский спортсмен одержал победу счётом 6:0 у украинского соперника Алексея Моисеева.