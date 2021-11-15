Куала-Лумпур, , 15:52 — REGNUM Ввоз и использование продуктов, содержащих каннабис, в медицинских целях разрешили в Малайзии, сообщает Sindonews.

Марихуана Laurie Avocado

Действующие в Малайзии законы, а именно закон 1952 года об опасных наркотиках, закон 1952 года о ядах и закон 1952 года о продаже лекарств не запрещают использование продуктов, содержащих марихуану, в медицинских целях.

Эта мера внедрена во многих странах и признана международным медицинским сообществом.

Как сообщало ИА REGNUM, Малайзия разрешит иностранным гражданам въезд в страну с 1 января 2022 года, чтобы возродить туризм, который пострадал в результате пандемии коронавируса.

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