Минск, , 15:51 — REGNUM «Это котел, где все бушует и горит. Здесь ни в коем случае нельзя создавать никакого напряжения», — заявил 15 ноября Александр Лукашенко, характеризуя ситуацию в Белоруссии на совещании с рабочей группой по доработке проекта конституции.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно сообщению пресс-службы президента Белоруссии, основное время совещания было уделено проблеме нелегальной миграции через постсоветскую республику в ЕС. При этом Лукашенко пообещал ответить на санкции Евросоюза и его партнёров при принятии пятого пакета ограничительных мер. СМИД ЕС готов принять такое решение 15 ноября.

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«Организовывать миграционный поток через Белоруссию — это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены, — сообщил Лукашенко. — Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда».

Он также рассказал, что «Польше этот конфликт сегодня нужен» ввиду внутренних проблем соседней страны, и так как у неё «проблем с Европейским союзом больше чем достаточно». При этом, обратил внимание Лукашенко, на белорусской территории организована охрана лагеря возле границы, где размещаются тысячи мигрантов, «чтобы туда оружие не подбросили».

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