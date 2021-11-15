Москва, , 15:49 — REGNUM Во всех регионах страны участники команды «Молодёжки ОНФ» продолжают ежедневную работу в рамках всероссийской акции #МыВместе. Добровольцы не только оказывают помощь медикам, доставляют продукты и лекарства пожилым людям, но и выполняют их самые необычные просьбы.

Лес рук — символ волонтерского движения ИА REGNUM

Так, кузбасская команда по обращению жителей пансионата по уходу за пожилыми людьми «Добрые руки» привезла пенсионерам более сотни книг. Пенсионеров из учреждения добровольцы взяли под свое шефство около двух месяцев назад и теперь навещают их каждую неделю. Ребята проводят творческие мастер-классы, решают бытовые вопросы.

- отмечает первый заместитель руководителя комитета по молодежной политике ГосДумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич. Автор «Сейчас наша главная задача — помочь пожилым и маломобильным людям сохранить свое здоровье. Из-за непростой ситуации с коронавирусной инфекцией, им рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Основная работа добровольцев — это как раз доставка продуктов и лекарств тем, кто сегодня остается дома. Но вместе с этим важно поддержать пенсионеров и вниманием, живым разговором. Как, например, в Кемерово, ребята регулярно приезжают в пансионат к пожилым людям — общаются, обсуждают литературу и историю. Среди подопечных учреждения есть и ветераны Великой Отечественной войны, которые делятся с командой историями»,отмечает первый заместитель руководителя комитета по молодежной политике ГосДумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодёжки ОНФ»

В Республике Коми участники «Молодёжки ОНФ» работают по заявкам одновременно в трех городах — Сыктывкар, Ухта и Вуктыл. Ребята доставляют продукты и лекарства не только пожилым и маломобильным людям, но и тем, кто сегодня болеет коронавирусом.

Команда «Молодёжки ОНФ» в Тульской области выезжает по обращениям в среднем 5−7 раз в день. С 8 ноября в регионе ввели режим самоизоляции для не вакцинированных людей старше 60 лет. Сегодня добровольцам помогают два студента из Республик Замбия и Уганда. Катета Нконде — будущий врач, учится в тульском вузе. В перерывах между занятиями в университете он выезжает к одиноким и пожилым жителям. Катета рассказывает, просьбы о помощи разные — от выписки рецептурных препаратов и доставки продуктов до сопровождения в больницы и другие учреждения.

Катета Нконде. Автор «Есть удовольствие, которое мы испытываем от потребления. Но я уверен, что истинная радость находится в отдаче. Будь это помощь людям или творчество», — рассказал участник команды «Молодёжка ОНФ» в Тульской области

С каждым днем увеличивается число обращений и на горячую линию #МыВместе в Амурской области. В основном это просьбы людей старшего поколения. Например, пожилая жительница Благовещенска Светлана Капустина сегодня соблюдает режим самоизоляции и попросила добровольцев привезти ей продукты.

Автор «Волонтеры — очень хорошие люди, которые правильное дело делают. Мы уже такого возраста, когда особо по магазинам и не походишь. А тем более сейчас, при пандемии, вообще, лучше из дома не выходить. Спасибо большое ребятам, что помогают», — поблагодарила добровольцев Светлана Капустина.

Кроме помощи пожилым и маломобильным гражданам в рамках акции #МыВместе, участники команды «Молодёжки ОНФ» сегодня работают в медучреждениях страны, уменьшая нагрузку на врачей.

Например, добровольцы ежедневно оказывают помощь сотрудникам Амурской областной инфекционной больницы. Уже месяц участники «Молодёжки ОНФ» работают в две смены, помогая вносить в электронную систему лаборатории результаты тестирования на COVID-19, которые приходят со всего региона. За день волонтеры обрабатывают около двух тысяч результатов тестов.

Основная работа липецкой «Молодёжки ОНФ» сегодня сосредоточена в областной инфекционной больнице. Добровольцы распределили обязанности. Девушки дежурят в эпидотделе — переносят данные по очагам заболеваемости с бумажных носителей на цифровые. Всего участницы команды обработали более тысячи бланков. Также они помогают персоналу с уборкой на пищеблоке. Мужская часть волонтеров тем временем выполняет тяжелую физическую работу. Молодые люди перевезли из госпиталя архивные документы для хранения. Ежедневно разгружают СИЗы, лекарства, кислородные концентраты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в 2021 году добровольцы «Молодёжки ОНФ» оказали разные виды помощи в 72 клиниках страны. Работа волонтеров в рамках акции #МыВместе началась еще в марте 2020 года.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу с 18 октября на территории России возобновлена деятельность волонтеров в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. С 27 октября штабы помощи работают уже во всех 85 регионах страны.