#МыВместе: «Молодёжка ОНФ» продолжает помогать пожилым и медикам
Москва, 15 ноября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Во всех регионах страны участники команды «Молодёжки ОНФ» продолжают ежедневную работу в рамках всероссийской акции #МыВместе. Добровольцы не только оказывают помощь медикам, доставляют продукты и лекарства пожилым людям, но и выполняют их самые необычные просьбы.
Так, кузбасская команда по обращению жителей пансионата по уходу за пожилыми людьми «Добрые руки» привезла пенсионерам более сотни книг. Пенсионеров из учреждения добровольцы взяли под свое шефство около двух месяцев назад и теперь навещают их каждую неделю. Ребята проводят творческие мастер-классы, решают бытовые вопросы.
В Республике Коми участники «Молодёжки ОНФ» работают по заявкам одновременно в трех городах — Сыктывкар, Ухта и Вуктыл. Ребята доставляют продукты и лекарства не только пожилым и маломобильным людям, но и тем, кто сегодня болеет коронавирусом.
Команда «Молодёжки ОНФ» в Тульской области выезжает по обращениям в среднем 5−7 раз в день. С 8 ноября в регионе ввели режим самоизоляции для не вакцинированных людей старше 60 лет. Сегодня добровольцам помогают два студента из Республик Замбия и Уганда. Катета Нконде — будущий врач, учится в тульском вузе. В перерывах между занятиями в университете он выезжает к одиноким и пожилым жителям. Катета рассказывает, просьбы о помощи разные — от выписки рецептурных препаратов и доставки продуктов до сопровождения в больницы и другие учреждения.
С каждым днем увеличивается число обращений и на горячую линию #МыВместе в Амурской области. В основном это просьбы людей старшего поколения. Например, пожилая жительница Благовещенска Светлана Капустина сегодня соблюдает режим самоизоляции и попросила добровольцев привезти ей продукты.
Кроме помощи пожилым и маломобильным гражданам в рамках акции #МыВместе, участники команды «Молодёжки ОНФ» сегодня работают в медучреждениях страны, уменьшая нагрузку на врачей.
Например, добровольцы ежедневно оказывают помощь сотрудникам Амурской областной инфекционной больницы. Уже месяц участники «Молодёжки ОНФ» работают в две смены, помогая вносить в электронную систему лаборатории результаты тестирования на COVID-19, которые приходят со всего региона. За день волонтеры обрабатывают около двух тысяч результатов тестов.
Основная работа липецкой «Молодёжки ОНФ» сегодня сосредоточена в областной инфекционной больнице. Добровольцы распределили обязанности. Девушки дежурят в эпидотделе — переносят данные по очагам заболеваемости с бумажных носителей на цифровые. Всего участницы команды обработали более тысячи бланков. Также они помогают персоналу с уборкой на пищеблоке. Мужская часть волонтеров тем временем выполняет тяжелую физическую работу. Молодые люди перевезли из госпиталя архивные документы для хранения. Ежедневно разгружают СИЗы, лекарства, кислородные концентраты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в 2021 году добровольцы «Молодёжки ОНФ» оказали разные виды помощи в 72 клиниках страны. Работа волонтеров в рамках акции #МыВместе началась еще в марте 2020 года.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу с 18 октября на территории России возобновлена деятельность волонтеров в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. С 27 октября штабы помощи работают уже во всех 85 регионах страны.