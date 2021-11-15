Самара, , 15:51 — REGNUM Круглосуточное патрулирование в селе Подгоры Волжского района поручил организовать глава Самарской области Дмитрий Азаров для недопущения там поджогов. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании в правительстве региона. На прошлой неделе к Азарову обратились местные жители, рассказав о том, что в селе продолжают поджигать дома, в результате пострадало 14 домов. Глава региона пообещал жителям, что разберётся в данной ситуации, меры будут приняты.

Согласно данным главы Волжского района Евгения Макридина, все сгоревшие дома были нежилыми и не эксплуатировались свыше трех лет. В настоящее время заявления на поджоги поступили в полицию лишь по двум домам.

По словам главы ГУ МВД по региону Олега Бойко, скорее всего причиной пожаров в Подгорах явился поджог.

«С 23 октября там был выставлен пожарный пост. Время дежурства поста плавающее, постоянно меняется. Мы считаем, что пожары устраивает человек, который следит за работой пожарного поста. Последний пожар произошел буквально сразу после того, как служебная машина в два часа ночи уехала на дозаправку», — приводит пресс-служба слова Бойко.

В связи с этим губернатор региона поручил главе Волжского района выставить круглосуточные посты и взять ситуацию на контроль.

«Если бы у вас была координация с пожарной службой, то в период, когда машина уехала на дозаправку, территория была бы прикрыта патрулированием. Сколько ещё домов должно сгореть, чтобы поймали поджигателя? Люди беспокоятся, что заброшенные дома сжигает, а дальше этот преступник возьмется за жилые. Работа следственных, правоохранительных органов не отменяет необходимости патрулирования. У вас ситуация, близкая к чрезвычайной», — обратился Азаров к главе Волжского района, отметив, что жители напуганы, нужно исправить ситуацию и защитить имущество и жизни людей.